Cavaglià, è arrivato il box per la consegna dei libri

“E' arrivato il nuovo box per la restituzione dei libri h 24”. A comunicarlo, in queste ore, la biblioteca di Cavaglià. “I ritardatari da oggi in poi non hanno più scuse – spiegano - grazie a questo amico silenzioso, sarà possibile restituire i libri presi in prestito in biblioteca in qualunque momento, senza doversi ricordare giorni e orari di apertura e senza depositarli negli altri uffici comunali”.