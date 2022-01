Weekend soleggiato e senza precipitazioni in Piemonte, pericolo valanghe debole (foto di repertorio)

Continuano le condizioni di alta pressione anche per il fine settimana, determinando ancora per i prossimi giorni tempo soleggiato e senza precipitazioni. Il mese di gennaio si sta rivelando molto secco e il deficit idrico e nevoso inizia ad essere piuttosto pronunciato.

A segnalarlo l’Arpa Piemonte in una nota sul proprio sito: “Il pericolo valanghe è 1 Debole in tutti i settori alpini piemontesi, ma anche su molti settori delle altre regioni alpine italiane (bollettino Aineva). Il manto nevoso è eterogeneo con molte croste dure e compatte sia da vento che da fusione e rigelo, mentre i punti con neve a debole coesione sono molto localizzati e circoscritti. Il pericolo è legato perlopiù allo scivolamento e caduta in relazione alla presenza di ghiaccio o superfici dure e lisce”.