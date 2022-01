Azione Biella: il congresso provinciale elegge il nuovo consiglio direttivo

Nella serata di venerdì 14 gennaio si è tenuto il primo congresso provinciale di Azione Biella tra gli iscritti della formazione politica guidata da Carlo Calenda. Il periodo ancora complesso dal punto di vista Covid ha impedito lo svolgimento in presenza per la discussione della mozione presentata dal gruppo promotore di Azione Biella.

La riunione si è aperta con la scelta unanime dei presenti di affidare a Gianluca Susta il compito di presiedere l’assemblea e guidare i lavori; a distanza di alcuni anni questa presenza ha segnato un vero ritorno all’attività politica dell’ex senatore, la cui esperienza è fondamentale per far crescere una formazione nuova, che deve aggregare le forze liberaldemocratiche e la società civile che non vuole restare intrappolata nel bipolarismo populista di destra e di sinistra.

Tutti gli iscritti collegati hanno concordato sulla necessità di una netta alternativa rispetto a una destra appiattita su un nazionalsovranismo che stride con la tradizione democratica dell'Europa e una sinistra che più che a creare le condizioni per governare il Paese mira a "vincere" unendo forze fortemente contraddittorie tra loro. AZIONE vuole aggregare un polo liberaldemocratico per costruire una vera alternativa democratica e riformista al bipopulismo all'italiana che ha caratterizzato questi ultimi anni.

Il congresso è poi entrato nel vivo con la presentazione, da parte di Davide Dellarole, della mozione che ha racchiuso i punti chiave e le linee guida delle prossime attività del partito: i giovani, lo sviluppo del territorio e la rinascita di un Biellese oggi spento hanno animato la discussione che ha visto i tanti interventi condividere la necessità di un vero cambio di passo nel pensare il nostro territorio e nel costruire il Biellese di domani. Serve una visione di futuro che, partendo dai temi nazionali ed europei, ci consenta di tornare a far crescere questo territorio, oggi caratterizzato da un invecchiamento della popolazione, un livello di scolarizzazione basso a cui si legano una ricchezza ancora elevata e una qualità dei servizi buona, ma che necessiterà di sempre maggiori risorse per poter garantire gli standard qualitativi dei paesi più sviluppati. E’ un momento di grande difficoltà, con l’impresa manifatturiera, soprattutto tessile, ancora motore trainante dell’economia locale, ma non più capace di garantire posti di lavoro per tutti e un nuovo modello economico (basato soprattutto su servizi) che ancora fatica ad affermarsi nel nostro contesto.

I temi portanti su cui Azione vuole lavorare saranno simili a quelli nazionali, declinati su un contesto provinciale piccolo (siamo meno di 180mila abitanti), ma fortemente caratterizzato dalla presenza dell’industria, dei servizi tecnologici avanzati (soprattutto in ambito finanziario) e da un ambiente naturale unico che va sfruttato per incrementare quella fetta di ricchezza prodotta dai servizi dedicati al tempo libero. Da non dimenticare, poi, i temi dei trasporti (non servono solo le autostrade digitali) e della scuola (e formazione) che rappresenta il futuro per migliaia di giovani che nel Biellese vogliono restare e che qui devono trovare proposte formative capaci di restare al passo con il mondo globale. Il tutto governato da un nuovo modello di pubblico, più efficiente, più capace di aggregarsi e fornire servizi sempre migliori ai propri cittadini.

Al termine della discussione gli iscritti hanno approvato la mozione e nominato il coordinamento provinciale e il coordinatore. Il compito di rappresentare Azione è stato affidato a Davide Dellarole che, insieme al nuovo direttivo, dovrà dare concretezza alle proposte emerse.

Per poter far questo è stato deciso di dare vita a gruppi tematici specifici i cui referenti saranno membri del direttivo provinciale: - Sviluppo economico: Debora Ferrero e Giorgio Andreotti; - Scuola, formazione e cultura: Teresa Barresi e Nicola Ugliengo; - Sviluppo del territorio: Sara Novaretti; - Società: Daniele Tassone; - Rapporti con gli Enti Locali: Nicola Ugliengo e Michele Role Mucet; - Segreteria organizzativa: Sandro Zegna; - Tesoriere: Claudio Zoia.

Con la nascita del coordinamento provinciale di Azione si avvia ufficialmente l’attività del partito anche nel Biellese, territorio che, negli ultimi due anni, troppe volte è balzato agli onori della cronaca per i motivi sbagliati.