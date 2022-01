Diamant Lux riparte rinnovando le sue vetrine: “Un tocco di freschezza e luce in questo periodo buio”

Nuovo anno, nuovi obiettivi: questo è il motto che sta seguendo Federica, la responsabile del negozio di illuminazione Diamant Lux di Gaglianico che, nonostante il periodo difficile di queste ultime settimane, non ha mai smesso di accogliere i clienti con il sorriso.

“Abbiamo aperto le porte al mese di gennaio rinnovando le nostre vetrine, per poter dare un tocco di freschezza e luce in questo periodo un po’ buio” spiega.

Nell’attesa dei nuovi arrivi della stagione, rimane sempre attivo lo sconto del 10% su tutti gli articoli presenti in negozio, anche gli ultimi arrivati in casa Diamant Lux. Una promozione utile, soprattutto in vista della bella stagione, che ogni anno fa suscitare il desiderio di rinnovare i propri ambienti di casa, interni ed esterni.

Inoltre, Federica rimane sempre disponibile per effettuare sopralluoghi gratuiti e progettazioni personalizzate, per poter aiutare ogni cliente a trovare la migliore soluzione d’illuminazione per i propri spazi: “È da ormai un anno che offro questo servizio gratuito e sono molto contenta di vederli soddisfatti dei loro acquisti” racconta Federica. “Mi permette di aiutarli nelle fasi di progettazione, acquisto ed installazione dei prodotti, affiancandoli ma lasciando sempre a loro l’ultima scelta, in base alle loro preferenze e necessità”.

Per qualsiasi informazione, senza obbligo d’acquisto, Federica vi aspetta nel negozio di Gaglianico in via Camillo Cavour 74 (Strada Trossi). Il negozio è aperto dal martedì al sabato, dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 19.

Per informazioni: Tel. 015 543234 - (WhatsApp) 339 2122766.

Facebook: www.facebook.com/diamantluxbiella

Instagram: www.instagram.com/diamant.lux