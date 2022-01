Cesti regalo, perché c'è bisogno di tornare alla tradizione

Si sente spesso parlare di cesti regalo ma ti sei mai chiesto quale sia l’origine di questa tradizione? Con l’aiuto di AssaggiAssisi, azienda specializzata nella vendita di cesti regalo contenenti prodotti umbri, abbiamo fatto una ricerca e siamo andati a fondo scoprendo l’origine della tradizione, i motivi e perché ancora oggi è in voga questo tipo di dono. Soprattutto durante le feste, ma non solo, il trend del regalare cesti si rafforza ma perché è una moda regalare cibo? Da dove arriva la tendenza?

La storia e l’origine del cesto regalo

La tradizione del cesto ancora oggi molto valida sembra avere radici nel passato; sembra infatti che tutto nasca nel periodo dell’Antica Roma. Circa due secoli prima dell’arrivo di Cristo, i romani festeggiavano date pagane come ad esempio Saturnalia che coincidevano con il solstizio d’inverno. Durante questo periodo ci si scambiavano doni che venivano conosciuti con il nome di sportule: al loro interno si trovava alloro, cibo e vino. La sportula altro non era che un cesto realizzato con foglie di sparto che intrecciato dava l’idea di un cesto. All’interno del cesto si trovavano proposte in onore del Dio Saturno come alloro, olive, fichi e molto altro ancora. Lo scopo era quello di ingraziarsi la divinità e avere un raccolto ricco l’anno successivo. Nonostante l’avvento del cristianesimo, la tradizione di donare cesti è rimasta rafforzandosi poi nel XX secolo e più precisamente nel dopoguerra quando dopo anni di carestia e scarsità di cibo proprio questo era un dono prezioso, soprattutto tenendo conto quanto gli italiani amino la buona cucina.

Il cesto regalo oggi: com’è cambiata la tradizione

Oggi il cesto regalo è un’occasione per fare un dono sia in ambito formale che informale. Utilizzatissimi in ufficio e nei settori lavorativi, i cesti diventano un perfetto regalo aziendale ma non solo. Apprezzati anche in famiglia o come dono per un nucleo familiare o lavorativo, diventano l’occasione per creare una cena a base di pietanze gustose. Scegliendo un leit motiv per il cesto si va a creare un tema portato avanti in tutta la selezione dei prodotti.

Come scegliere i cesti regalo perfetti

Per la scelta dei cesti regalo perfetti è importante tenere conto di diversi fattori. In primis va scelto un tema, evita di mixare prodotti deliziosi ma non in grado di funzionare insieme. Non solo quindi un tema portante ma la possibilità di creare un piatto completo partendo proprio dal contenuto. www.assaggiassisi.com , ad esempio, mette a disposizione box di diverse tipologie e prezzi con lo scopo di dar vita ad un ottimo aperitivo a base di salumi e formaggi. Il secondo elemento da tenere in considerazione è il destinatario: in base a ciò che avete in comune, ad un gusto particolare o ad un viaggio fatto potrai dirigerti in una determinata direzione. Terzo elemento da tenere in considerazione il budget: soprattutto quando si parla di regali aziendali, spesso ci si trova a realizzare più di un cesto, per questo motivo ti consigliamo AssaggiAssisi che si distingue per prezzi competitivi ma anche tantissime tipologie diverse di scatole.

Cesti regalo: le proposte di AssaggiAssisi

Se sei innamorato dei prodotti umbri o cerchi un’idea originale, di qualità a prezzi competitivi visita lo shop di AssaggiAssisi: l’e-commerce mette in vendita ceste di legno e scatole di design con logo al cui interno si trovano prodotti della tradizione dal gusto unico e inimitabile. Salumi e formaggi si alternano per far viaggiare fino ad Assisi le papille gustative di chi riceve il dono. Resistere al richiamo di AssaggiAssisi è impossibile, in ambito lavorativo ma anche come dono tra amici o familiari i cesti di questo brand sono sicuramente un’ottima scelta.