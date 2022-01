Cos'è Ethereum e che impatto ha sul mercato?

Conosci Ethereum, la piattaforma di criptovalute? È stato creato nel 2015 da Vitalik Buterin, un programmatore russo, con l'idea di creare un veicolo per applicazioni collaborative decentralizzate. La piattaforma Ethereum semplifica l'utilizzo della tecnologia blockchain per sviluppare applicazioni senza controllo centrale e per garantire l'integrità e l'elaborazione dei pagamenti sicuri con gli smart contract . Fondamentalmente, la blockchain di Ethereum può portare i suoi principi di base di fiducia, trasparenza, sicurezza ed efficienza a qualsiasi servizio, azienda o settore.

Cos'è Ethereum?

Ethereum è una piattaforma blockchain pubblica open source con funzionalità di smart contract. A differenza di altre piattaforme blockchain, questa è decentralizzata. Attraverso la sua criptovaluta Ether, è possibile elaborare contratti peer-to-peer e, a sua volta, consente agli sviluppatori di creare ed eseguire applicazioni distribuite in nodi pubblici, invece di utilizzare il tradizionale modello client-server. Queste cosiddette applicazioni "dapps" ottengono i vantaggi della criptovaluta e della tecnologia blockchain.

Possiamo dire che le applicazioni su questa piattaforma sono in realtà dei contratti, cioè ne sono il cuore. Il contratto è un agente automatico che risiede nel sistema e ha un proprio indirizzo Ethereum. Quando l'utente invia una transazione all'indirizzo del contratto, questa viene attivata e, dopo aver accettato le informazioni aggiuntive nella transazione, eseguirà il proprio codice e infine restituirà un risultato, che può essere un'altra transazione inviata dall'indirizzo di il contratto.

Ethereum è un sistema creato e gestito dall'utente che si basa su migliaia di computer indipendenti in tutto il mondo per monitorare e verificare le transazioni. Funziona come una rete distribuita che utilizza nodi operativi "volontari", piuttosto che server tradizionali o piattaforme cloud, per fornire servizi informatici. Ogni computer mantiene il proprio registro e si basa solo sui propri record storici per garantire la legalità delle transazioni, senza fare affidamento su alcuna agenzia centrale per il loro coordinamento.

Qual è il suo funzionamento?

Ethereum si basa sul protocollo Bitcoin e sulla sua blockchain. Tuttavia, l'unica cosa che le due blockchain hanno in comune, è che memorizzano i registri delle transazioni completi delle rispettive reti. Ogni nodo sulla rete Ethereum, oltre alla cronologia delle transazioni, deve scaricare anche le informazioni correnti o lo stato più recente per ogni contratto intelligente sulla rete, il codice completo dello smart contract, il saldo di ciascun utente e la posizione di archiviazione.

Ogni stato di Ethereum contiene moltissime transazioni (milioni). Queste operazioni vengono raggruppate e formano dei "blocchi" , ognuno connesso con il precedente. Tuttavia, prima che la transazione venga aggiunta al libro mastro, deve essere verificata e quindi inizia il processo noto come "mining". Il mining si riferisce al processo di sfidare gruppi di nodi usando la loro potenza di calcolo per completare la "proof-of-work", che è essenzialmente un problema matematico.

Maggiore è la potenza di calcolo del computer, più velocemente può risolvere questi problemi di matematica. La risposta a questi enigmi è di per sé una proof-of-work e garantisce l'efficacia della costruzione a blocchi. Molti miner in tutto il mondo competono tra loro per provare a costruire e verificare un nuovo blocco, perché ogni volta che un miner tenta di costruire un blocco, verrà generato e consegnato al miner un nuovo token Ethereum (ETH).

Quali sono le sue differenze con Bitcoin?

Nonostante il fatto che Ethereum e Bitcoin mantengano una grande somiglianza in termini di tecnologia blockchain, ci sono marcate differenze tra di loro. La differenza più importante risiede nella tecnologia alla base di ciascuna di esse. In linea di principio, Ethereum non è tecnicamente una criptovaluta, ma una tecnologia blockchain unica. Questa tecnologia non solo consente alle persone di trasferire Ether, ma può anche essere utilizzata per creare altre criptovalute, che poi si possono scambiare su piattaforme di trading tipo Bitcoin Code .

Ethereum presenta una funzionalità importante rispetto a Bitcoin: i suoi smart contract sono più efficienti. Bitcoin utilizza uno script più semplice, mentre lo smart contract utilizzato da Ethereum può gestire problemi più complessi. Il sistema è in grado di formulare regole di base e far rispettare il contratto, cosa impossibile nel contratto vero e proprio e senza un intermediario. Molte criptovalute si basano sulla tecnologia sottostante di Ethereum e, in alcuni casi, si può dire che dipendono completamente da questa tecnologia.

Vale anche la pena notare che, rispetto a Bitcoin, il tempo di conferma del blocco per le transazioni Ethereum è più breve. E in termini di commissioni di transazione sono inferiori. Inoltre, operano secondo protocolli diversi, il processo operativo non è correlato tra loro. Ciò significa che alcune transazioni consentite su una piattaforma potrebbero non essere consentite su un'altra piattaforma.