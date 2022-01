Usavano gli estintori "per gioco" nell'ex Boglietti, ragazzi denunciati per danneggiamento

Usavano gli estintori per gioco nell'ex Boglietti, denunciati per danneggiamento e imbrattamento

Usavano gli estintori per “gioco”, finendo però col danneggiare alcune auto.

I fatti risalgono al mese di dicembre e si riferiscono al parcheggio multipiano "ex Boglietti". Il 14 dicembre dello scorso mese la Polizia Locale ha acquisito la denuncia/querela sporta da un cittadino inerente l'avvenuto imbrattamento del proprio veicolo lasciato parcheggiato presso il multipiano denominato "ex Boglietti".

Si è dunque proceduto con la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza avendo modo di notare due ragazzi intenti a svuotare l'estintore antincendio posto in ingresso al piano del parcheggio.

Nonostante le immagini registrate ed estrapolate non è stato subito possibile identificare gli autori del reato; solo successivamente, atteso che la coppia di ragazzi reiterava la medesima condotta - a danni di altre autovetture svuotando il contenuto di ben 4 estintori - con cadenza regolare, quasi una volta a settimana, è stato possibile definire l'identità di uno dei due per poi risalire alla compagnia. I due sono stati deferiti all'A.G. per i reati, commessi in concorso tra loro, di danneggiamento ed imbrattamento.