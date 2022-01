Lessona: E' in rianimazione il ragazzo vittima del grave incidente di ieri, FOTO

Grave incidente a Lessona - Foto Matilde Pisani per newsbiella.it

Aggiornamento delle 12 del 21 gennaio

E' in rianimazione all'ospedale di Ponderano il ragazzo che ieri sera a bordo del suo scooter si è scontrato contro una Golf intorno alle 21,40 a Lessona in via Cesone.

Le sue condizioni sono tenute sotto costante controllo dal personale del reparto.

I fatti

Le dinamiche e responsabilità del grave scontro tra un'auto e uno scooter, avvenuto intorno alle 21.40, sono al vaglio degli agenti della Polizia Stradale che, insieme alle ambulanze del 118, sono intervenuti in via Cesone sul luogo del sinistro.

Nell'impatto ha avuto la peggio lo scooterista che è stato trasportato in ambulanza e, al momento, non si conoscono le sue condizioni. Gli occupanti dell'automezzo sono rimasti illesi ma molto spaventati dall'accaduto.

Seguiranno aggiornamenti