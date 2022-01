Candelo, principio di auto in fiamme in un garage, foto archivio

Ad attirare l'attenzione dei condomini di un palazzo a Candelo, intorno alle 22 di ieri 20 gennaio, è stato l'intenso fumo che proveniva dai garage.

Allarmati hanno chiamato i Vigili del Fuoco, che non appena arrivati hanno estinto il principio d'incendio di una parte in plastica del motore e messo in sicurezza mezzo e luogo.