Biella, ritrovato dalla Polizia Locale monopattino elettrico rubato a Torino

Un altro intervento della Polizia locale è avvenuto nei giorni scorsi quando una persona è stata fermata per ricettazione di un monopattino elettrico.

Nel corso di un servizio di pattuglia di pronto intervento, alcuni agenti della Polizia Locale di Biella hanno recuperato un monopattino di provenienza furtiva sottratto a Torino dove l'utilizzo era consentito attraverso noleggio.

In occasione del recupero del mezzo gli agenti hanno identificato un uomo intento all'utilizzo del dispositivo. Questo è stato ritirato e successivamente restituito al legittimo proprietario.

“Ringrazio gli agenti per il lavoro svolto - dichiara il Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Giacomo Moscarola -. In questi casi cerchiamo di intervenire nel più breve tempo possibile per individuare e stoppare questi episodi, grazie al controllo quotidiano degli agenti sul territorio, volto a tutelare la sicurezza dei cittadini”.