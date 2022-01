Moto in fiamme in via Piacenza - Foto benedetti per newsbiella.it

Una moto incendiata accanto a bidoni della spazzatura, e a contatori, ha innescato l'indagine del NIA dei Vigili del Fuoco che, dopo la messa in sicurezza da parte dei pompieri intervenuti sul posto per lo spegnimento, sta cercando di individuare le cause e dinamica di questo strano episodio. Al momento, e sino al termine dei rilievi, non si hanno ancora dati certi sulle cause. Sul posto anche la Polizia.

Seguiranno aggiornamenti