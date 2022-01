Un angolo 'rosa' a Casapinta dedicato all'arte. E sulla panchina rosa una frase dedicata al valore delle donne

Un laboratorio artistico interamente dedicato alla parità di genere, a pochi passi dalla panchina rosa di Casapinta. È la nuova iniziativa che ha in programma l'amministrazione comunale di Casapinta.

“Come Comune siamo molto sensibili a queste tematiche – commenta il vicesindaco Danilo Cavasin – Dopo l'ideazione della panchina rosa, pensavamo che non fosse del tutto sufficiente: volevamo fare molto di più. Per questo, sorgerà lì vicino un angolo 'rosa': un vero e proprio laboratorio a cui potranno aderire vari artisti per realizzare un unico grande progetto artistico”.

In occasione dell'Ottobre Rosa, promosso dalla LILT, Casapinta aveva aderito con entusiasmo al mese di prevenzione del tumore al seno. Così era stata posizionata e dipinta una panchina dai consiglieri comunali Marianna Guardia e Vanna Guglielmella (leggi qui).

Ora è stata ulteriormente abbellita con una frase giapponese (“Le donne hanno un unico difetto: a volte si dimenticano di quanto valgono”), realizzata dall'artista e titolare de La Bottega Nascosta, Rita Torella Viera, e dedicata interamente alla forza e al valore delle donne.