Portula, l’iniziativa di Christele Bertola: pane a disposizione di chi è in difficoltà

Se si passeggia per le strade di Portula, precisamente in via Chiosasco, si potrà notare, accanto alla porta di una piccola panetteria locale, un sacco pieno di pane a disposizione di chiunque ne abbia bisogno. L’iniziativa è stata lanciata circa due mesi fa dalla proprietaria Christele Bertola: “Avanzare del pane è sempre un dispiacere – racconta – ma lo è ancora di più doverlo buttare via. Ho pensato che potesse essere utile a qualcuno in difficoltà e qualche volta è servito, come ho potuto notare il giorno dopo al rientro in negozio”.

Francese di origini e traferitasi in Italia 25 anni fa per raggiungere il marito, Christele si occupa della panetteria da 16 anni e la sua recente iniziativa è stata talvolta sfruttata da qualche furbetto: “Capita che qualcuno si porti via tutto il sacco per dare da mangiare agli animali e purtroppo non ci si può fare niente. Mi appello al buon cuore delle persone affinché capiscano che quel pane e destinato a chi ne ha veramente necessità”.