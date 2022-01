Ex macello: via libera dalla Regione al comodato d'uso trentennale gratuito all'Asl Biella

Oggi venerdì 21 gennaio è pervenuta all’ASLBI da parte della Regione Piemonte la comunicazione dell'avvenuta autorizzazione all'attribuzione in comodato d'uso gratuito trentennale dell'immobile "Ex Macello" in Biella. Tale autorizzazione è stata approvata da parte della Giunta Regionale a novembre 2021 ed è subordinata al parere vincolante del Segretariato regionale per il Piemonte del Ministero della Cultura, perché si tratta di un bene di interesse culturale.