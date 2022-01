Apertura serale al Bona a supporto delle iscrizioni e dell’orientamento delle future classi prime

Dal momento che la data per le iscrizioni all’anno scolastico 2022-2023 è in scadenza venerdì 28 gennaio, l’istituto Bona mette a disposizione, nell’atrio della sede, due postazioni PC e materiale cartaceo per effettuare le iscrizioni dei vostri figli per il prossimo anno scolastico.

Oltre al personale amministrativo ad accogliervi saranno presenti per rispondere alle vostre domande e curiosità docenti dei corsi tecnici AFM, Amministrazione, Finanza e Marketing; SIA, Sistemi informativi aziendali; Turismo.

L’ingresso è consentito con Green Pass e mascherina FFP2.