Pettinengo, Bosso: "Al lavoro per intercettare fondi PNRR, ma per i piccoli Comuni è più complesso"

Bosso, Pettinengo: "Al lavoro per intercettare fondi PNRR, ma per i piccoli Comuni è più complesso"

Gian Franco Bosso, il sindaco di Pettinengo, il Comune che assieme a Chiusa di Pesio in provincia di Cuneo, è quello che ha ricevuto più domande di trasferimento da parte di persone che abitano in città in risposta al bando "Vado a vivere in montagna", ha le idee chiare. Ma sta cercando di capire come fare a tradurle in pratica.

"Siamo al lavoro per intercettare i fondi PNRR - spiega il primo cittadino - . Tra i settori che possono ottenere finanziamenti ci sono i cinema, i parchi e i giardini e i borghi. Noi vorremmo investirli per la sistemazione del parco di Villa Piazzo e per i nostri borghi. Solo che dobbiamo capire come poterci mettere al lavoro".

A rendere dubbioso Gian Franco Bosso è il fatto che un Comune come Pettinengo non abbia le risorse necessarie, per progettare determinati interventi. "Serve più personale che al momento non abbiamo - continua Bosso - e dobbiamo capire come reperirlo. E' un po' il problema che si trovano di fronte Comuni non grandi come il nostro. Giusto in questi giorni è stato fatto un incontro con la Provincia che ci ha palesato la possibilità di assumere un dipendente a tempo determinato. Ora cercheremo di informarci e saperne di più per poter sfruttare questa occasione".