Peste suina, il Dipartimento di Prevenzione Asl Biella: "Segnalate la presenza di carcasse di cinghiale"

A seguito delle recenti disposizioni diramate dal Ministero della Salute riguardo l’allerta peste suina, anche il Dipartimento di Prevenzione dell’ASLBI, come da indicazione della Direzione regionale Sanità e Welfare per l’intero territorio piemontese, ha intrapreso tutte le misure precauzionali previste per il contenimento del contagio. Al momento nel Biellese comunque non si registrano casi.

A tal riguardo, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASLBI ha provveduto a predisporre e trasmettere una nota agli allevatori di suini con impianti di consistenza maggiore di 30 capi, ai conduttori di allevamenti a carattere semibrado e a quelli di allevamenti familiari. Sono inoltre state predisposte indicazioni per i sindaci del territorio di competenza in merito a possibili ordinanze di carattere locale e per eventuali verifiche sugli allevamenti di suini a carattere familiare.

Il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASLBI inoltre rivolge un appello alla cittadinanza, sempre a titolo precauzionale riguardo la gestione dell’allerta: «L’invito per chi corre o passeggia nei boschi è di telefonare immediatamente a una delle autorità competenti (ASL e Provincia di Biella, oltre a 118 nelle giornate di sabato e festivi) per segnalare la presenza di eventuali carcasse di cinghiale, di modo da poter coordinare tempestivamente un intervento di controllo».