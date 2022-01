Il commercio di Biella a una svolta con il Duc, Greggio: "La città deve diventare motivo di orgoglio", FOTO

“Serve una strategia comune, oggi è difficile stare sul mercato e sono le vetrine che rendono la città una comunità”. Ha esordito così il sindaco di Biella Claudio Corradino durante la presentazione al pubblico del Duc, il Distretto urbano del commercio, ieri sera al Museo del Territorio di Biella. Presenti in sala oltre ad alcuni partner e commercianti, anche i presidenti di Ascom Mario Novaretti e Confesercenti Angelo Sacco che assieme all'assessore al Commercio Barbara Greggio stanno redigendo il documento programmatico del Distretto per i prossimi tre anni.

“La sfida è difficile ma noi metteremo a disposizione lo strumento per cambiare il passo – ha spiegato nel suo intervento l'assessore Greggio - . Dobbiamo far tornare Biella motivo di orgoglio. Sarà una strada lunga, a tappe, ci aiuterà nel percorso la manager di distretto Paola Fini, come ha detto Henry Ford, gli aerei decollano contro vento e non con il vento a favore”. Anche per Novaretti Biella deve tornare a essere la città che ci invidiava il mondo intero, perchè come ribadisce anche Sacco: “Il commercio da solo oggi nel 2022 non ce la fa”.

Collegata via remoto l'architetto Elena Franco consulente regionale in materia, che ha seguito la nascita dei distretti urbani in Lombardia, la prima Regione che li ha introdotti. Valorizzazione degli spazi pubblici e privati, marketing territoriale, digitalizzazione e innovazione e turismo, cultura e valorizzazione dei prodotti tipici la prima azione sulla quale si metterà al lavoro il primo gruppo.

“Il mio è un compito bellissimo: è quello di mettere sul tavolo delle idee, condividerle e realizzarle. E' un ruolo di programmazione – ha esordito Paola Fini - . Con i distretti, se la città vive, vive il commercio. Noi abbiamo una grandissima occasione, le associazioni lavorano insieme e attorno a loro servono altre persone che ci credano per rendere la vita più bella”.