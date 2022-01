Donato, stasera consiglio comunale

Sono 11 i punti all'ordine del giorno del consiglio comunale di Donato, convocato per questa sera giovedì 20 gennaio alle 19:30 in videoconferenza collegandosi al link https://global.gotomeeting.com/join/670820125 , oppure tramite l’applicazione GoToMeeting (codice d’accesso 670 820 125).

Questo il programma dei lavori: esame ed approvazione verbali seduta precedente; presa d'atto delle dimissioni del consigliere Matteo Leggero e contestuale surroga con il consigliere Beatrice Bosone; approvazione aliquote IMU anno 2022; determinazione aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF anno 2022; verifica di quantità e qualità di aree da destinare a residenza e attività produttive anno 2022; conferma gettoni di presenza per gli amministratori comunali per il triennio 2022-2024; approvazione Documento Unico Programmazione Semplificato 2022-2024; esame ed approvazione del bilancio di previsione 2022-2024; revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune; reintegra nel patrimonio indisponibile di beni soggetti ad uso civico in possesso di privati senza valido titolo (occupazione non regolarizzata o non regolarizzabile); comunicazioni del sindaco.