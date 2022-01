Pallacanestro Biella torna in campo, sfiderà Apu Udine

Dopo oltre un mese dall’ultima gara ufficiale è tempo di tornare in campo per Edilnol Pallacanestro Biella. Al Forum arriva la capolista Apu Udine nel sedicesimo turno del campionato di serie A2 Old Wild West, girone verde.

Una formazione solida quella allenata da coach Matteo Boniciolli, con obiettivi dichiarati di salto di categoria sin dai nastri di partenza. E non potrebbe essere diversamente data la qualità e la profondità del roster dei friulani: Cappelletti, Mussini, Giuri, Pellegrino, Italiano, Ebeling e l’ex biellese Michele Antonutti oltre ai due USA Walters e Lacey. Sulla panchina della compagine bianconera troviamo l’ex assistant coach rossoblù Carlo Finetti, a Biella nella stagione 2019/20 nello staff dell’allora head coach Paolo Galbiati. Una gara certamente non semplice per i ragazzi di coach Andrea Zanchi che vogliono riprendere il filo del discorso dopo le convincenti prove con Orzinuovi e Mantova che hanno permesso di chiudere il 2021 con due successi.

Per accedere al Forum sarà richiesto il Green Pass rafforzato, ottenuto in seguito all’avvenuto ciclo vaccinale o a seguito di avvenuta guarigione da Covid-19 (restano esenti da tale disposizione i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale con certificazione medica). Nel corso dell’evento sarà obbligatorio indossare, per l’intera durata, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con il divieto di consumo di cibi e bevande. Non saranno aperti i bar del Biella Forum e la sala hospitality, in ottemperanza al nuovo decreto ministeriale.

Palla a due domenica 23 gennaio alle ore 18.00. Damiano Olla (General Manager Edilnol Biella) – “Apriamo il nostro 2022 con una gara casalinga dall’altissimo coefficiente di difficoltà. Il valore di Udine è ampiamente dimostrato dalla classifica, hanno giocatori di grande esperienza e solidità in ogni posizione. Dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita che nelle ultime gare giocate ha iniziato a dare i suoi frutti, consapevoli delle nostre qualità e dei nostri punti di forza”.

Matteo Pollone (Ala Edilnol Biella) – “Rispetto alla pre-season e all'inizio del campionato siamo migliorati molto da un punto di vista difensivo. Questo ci permette di impostare meglio l'attacco, di giocare in transizione, in contropiede, un gioco più facile da fare se non si subisce sempre canestro. Udine è prima in classifica con ampio merito, in alcuni ruoli contano probabilmente sui giocatori più forti del campionato, sono una squadra lunga e anche molto grossa. Difendere al massimo è la strada che dobbiamo percorrere, solo così possiamo provare a tenere basso il punteggio e alto il ritmo. Il ritmo che serve a noi per provare a giocarci ogni minima possibilità fino all'ultimo secondo”.