UPBEduca non si ferma: Aperte le iscrizioni ai corsi del nuovo semestre

Gennaio è il mese che segna l’inizio del nuovo anno, con la ripartenza e la ripresa di molte attività dopo la breve pausa natalizia; tra queste, non mancano i corsi UPBEduca che, per il nuovo semestre, ha aggiunto in calendario nuove discipline che si sommano a quelle iniziate ad ottobre dello scorso anno, svolte nelle sue sedi di Biella e Cossato.

“Nel continuare l’attività di formazione presso le nostre tre sedi, nell’ottica della socialità condivisa - nostro punto fermo - e seguendo in maniera molto rigida tutti i protocolli anti-Covid necessari per poter seguire i corsi in sicurezza, stiamo cercando anche di convertire e rendere più tecnologiche alcune delle nostre attività, per adeguarci al periodo delicato che stiamo vivendo” racconta Fabrizio Lava, presidente di Università Popolare Biellese. “Ci adeguiamo alla situazione e, allo stesso tempo, cerchiamo di rendere più fluida e digitale la nostra formazione. Prevediamo, tra i nuovi strumenti, un sistema di iscrizioni online per facilitare le consultazioni e le scelte dei corsisti, soprattutto per gli adulti che hanno poco tempo libero a disposizione”.

Le aree tematiche dei corsi sono:

UPBeduca Iunior: Da English Nanny (2-3 anni) – che permette di imparare una seconda lingua fin dalla primissima infanzia – sino al corso di chitarra acustica ed elettrica, a canto lirico e moderno, “Gioca Yoga”, meditazione per bambini e tanto altro.

UPBeduca Iunior 2.0 - Benessere scolastico: Questa area comprende corsi rivolti ad insegnanti, genitori e ragazzi.

Comunicazione linguistica: Dal corso di inglese base a quello per viaggiare, sino all’approccio alla dialettologia araba, al piemontese, al corso di italiano base e avanzato per stranieri, e molto altro.

Informatica - Intelligenza tecnologica nel quotidiano: Da "Impariamo ad usare Smartphone e Tablet-Android Base" a Photoshop, Illustrator, Autocad, sino alla creazione di un sito internet.

Le scienze del diritto e della natura: Dal corso di criminologia a quello di contabilità avanzato (per citarne alcuni).

Arte, musica e spettacolo: Dal Laboratorio di fumetto a quello di argilla; dal corso di fotografia a quelli di canto, sino al laboratorio di tamburello e a recitazione.

Le scienze dell'uomo: Da corsi di poesia e lettura dei classici alle sezioni dedicate alla storia, storia dell'Arte ed Archeologia.

Le scienze della mente e della comunicazione: Da Mindfulness al corso che ti aiuta a gestire il tuo tempo (“Come smettere di preoccuparsi” e “Come ascoltare il proprio corpo”).

Salute e benessere: “Educare al benessere con discipline olistiche”, Shiatsu, Reiki, Qi Gong, Pilates, allenamento funzionale, Yoga e tanto altro.

Teoria e pratica di: Corso di cucina, di pasticceria, degustazione delle birre, wedding planner, tecniche sartoriali, cucito e ricamo e uncinetto.

Da non dimenticare il corso di Golf per adulti e ragazzi presso Golf Ponte Cervo di Biella e le attività più ricercate e particolari come il corso “Andar per erbe”, “L’orto famigliare naturale per mangiare sano e allontanarsi dallo stress” e quello su “La potatura e la gestione naturale del frutteto famigliare”.

Leggi qui la guida completa ai corsi di gennaio-giugno 2022. La guida in formato cartaceo è disponibile presso le segreterie di Biella e Cossato, a Palazzo Ferrero (corso del Piazzo 25 a Biella-Piazzo) e nei luoghi distributivi tradizionali.

Inoltre, da gennaio, ripartiranno anche gli “Incontri di UPBEduca”, ad ingresso gratuito:

Gli “Incontri del Pomeriggio” di Biella sono in programma alle ore 16:00 del lunedì presso il Centro Incontri di via Ivrea 14 a Biella e del giovedì a Palazzo Ferrero.

Calendario di gennaio:

giovedì 20 gennaio 2022: Maurizio Regis – Occidente o Occidenti? Da Atene all’UE post Brexit;

lunedì 24 gennaio 2022: Sara Bortolozzo – Com'è difficile fare i nonni oggi!!! giovedì 27 gennaio 2022: Ruth Cerruto – Alla tavola di Mosè. Il cibo nella tradizione ebraica tra norme e simbologia;

lunedì 31 gennaio 2022: Fulvio Conti – La poesia di Saffo.

Gli “Incontri del Pomeriggio” di Cossato sono in programma alle ore 16:00 presso la sede UPBEduca in via Martiri della Libertà 14.

Calendario di gennaio:

mercoledì 19 gennaio 2022: Carlo Dezzuto – La fontana dei fiumi di Bernini; mercoledì 26 gennaio 2022: Teresio Gamaccio, Sergio Marucchi – Masserano dai primi del ‘900 al 1918.

Gli orari delle segreterie:

Biella (via Delleani 33D): da lunedì a martedì, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30. Sabato dalle 10:00 alle 12:00.

Cossato (via Martiri 14): mercoledì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30.

Per informazioni: 015.8497380 | 338.3865500 | segreteria@upbeduca.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/upbeduca