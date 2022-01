La checklist di domande da porsi per scegliere il template giusto di un sito web

I template di siti Web hanno reso la creazione di siti Web accessibile a tutti. Chiunque può creare una presenza online professionale in modo rapido e conveniente! Non c'è bisogno di essere uno sviluppatore geniale. Ma come scegliere il template perfetto per il tuo sito web? Che caratteristiche dovrebbe avere? Risponderà davvero alle tue esigenze?

Ecco alcune domande da porsi per fare la scelta migliore.

Il template del sito web corrisponde alle esigenze della tua attività?

Hai visitato il sito dei tuoi principali concorrenti? Inizia visitando il sito dei tuoi principali concorrenti nel tuo settore per vedere che tipo di sito web hanno. Ti permetterà anche di capire cosa conoscono già i potenziali acquirenti nel tuo mercato. Lungo il percorso noterai: i blocchi di contenuto utilizzati dai tuoi rivali, le caratteristiche che offrono, lo stile di design che hanno scelto, il "look and feel" che emanano dai loro siti web e la composizione delle loro pagine.

Hai guardato prima i template di siti web adattati al tuo campo di attività?

Spesso, la struttura e le caratteristiche essenziali del tuo sito sono dettate dalla natura della tua attività. Ogni settore richiede blocchi e sezioni specifici che dovresti trovare nel template del tuo sito Web (anche se è gratuito). Ad esempio, il sito di un fotografo professionista è inutile senza un portfolio accattivante e un modulo per contattare i clienti. Il modello di sito web giusto dipende quindi da: il tuo campo di attività, la personalità e le esigenze dei tuoi visitatori e lo scopo del tuo sito web. A seconda della piattaforma utilizzata, avrai già accesso a template gratuiti o a pagamento. Troverai template progettati per determinati tipi di attività.

Devi sempre scegliere un template adatto al tuo settore?

No, non dovresti limitare la selezione dei modelli solo al tuo settore. Naturalmente, i template specifici del settore tengono conto delle esigenze del settore standard. Spesso, questo fa risparmiare tempo all'editore perché non deve personalizzare il modello per la propria attività. Ma se la scelta a tua disposizione non è del tutto soddisfacente, continua ad esplorare la libreria di template di sito pensati per altri settori. Il più delle volte, ciò che incarna l'industria sono semplicemente le immagini generiche scelte e il modello di copywriting. Ma non è per questo che devi scegliere un modello poiché, per definizione, sostituirai il testo e l'immagine con i tuoi contenuti. Spogliata di immagini e testi generici, la struttura del template e la sua ergonomia generale possono essere applicati a diversi settori di attività, idem per le caratteristiche. Pensa in modo diverso: quali sono tutti i settori di attività che necessitano delle tue stesse funzionalità (es: portfolio, prenotazione appuntamenti, sistema di prenotazione, evidenziazione video, integrazione dei contenuti dei social media, ecc.)? Ad esempio, il template dedicato alla formazione online, oppure a un centro fitness, consentono entrambi di avere un'area clienti. Se questa è una caratteristica importante per te, non esitare a guardare tutti i template associati a questi due settori. Ma non è tutto! Cerca sempre un template gratis italiano, in modo che non ci siano problemi di traduzione o incomprensioni di linguaggio.



Il template si adatta al tipo di sito web che vuoi creare?

La struttura del tuo sito dipenderà totalmente dal tipo di sito che vuoi creare. Ecco perché, una volta completata questa prima inquadratura, assicurati di avere le risposte alle seguenti domande:

Il tuo sito web venderà qualcosa?

I progetti di e-commerce richiedono modelli adatti alla vendita online, in grado di offrire un processo di acquisto veloce, gestione del prodotto, merchandising, ecc.

Qual è il tuo tipo di contenuto?

Il template ideale cambierà molto se stai lanciando un blog, un portfolio online, un sito di e-commerce o se vuoi una semplice landing page!

Come pensi di interagire con i tuoi visitatori?

Un sito web ha sempre lo scopo di convincere i suoi utenti a interagire con l'azienda.

Di cosa hai bisogno per convincere i tuoi visitatori ad agire? Solo l'indirizzo del tuo negozio? Uno o più moduli di contatto? Di una chat dal vivo? Pulsante di azione? Blocchi interattivi per consentire al visitatore di utilizzare uno strumento online?

Annota tutte le funzionalità che il tuo sito dovrebbe avere e assicurati di scegliere un modello che soddisfi il maggior numero di caselle possibile!



Il template offre opzioni di personalizzazione?

Un modello pronto per l'uso è sicuramente una buona soluzione per gli imprenditori che non sanno nulla della progettazione di siti Web... Tuttavia, dovrai assicurarti che il template sia sufficientemente flessibile da poterlo davvero personalizzare per la tua attività. Alcuni modelli di siti Web ti consentono di personalizzare la tavolozza dei colori del tema, l'immagine/colore di sfondo, i caratteri e gli stili del testo... Guarda anche le funzionalità offerte: sarai in grado di adattarti facilmente alle tue esigenze? Il template di VistaCreate, ad esempio, è famoso per la grande flessibilità che offre in termini di personalizzazione. Inoltre è gratuito ma soprattutto è in italiano.