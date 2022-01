"Famiglie a teatro" al Sociale a Biella: al via la nuova stagione

Torna “Famiglie a teatro” la rassegna di spettacoli teatrali per famiglie e bambini realizzata da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, a cura di Fondazione Teatro ragazzi e giovani e in collaborazione con Regione Piemonte, Città di Biella, Il Contato del Canavese e Piemonte dal vivo.

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nonostante le difficoltà che ancora permangono a causa della pandemia, è davvero felice di poter riproporre questo progetto– commenta il Presidente Franco Ferraris – si tratta infatti di un’iniziativa di grande valore culturale e sociale che permette alle famiglie di ritrovare spazi ed abitudini persi in parte in questi due anni”.

Tre gli spettacoli in programma la Teatro Sociale, messo gratuitamente a disposizione dalla Città di Biella che commenta: ''Il Comune è sempre molto sensibile alla rassegna 'Famiglie a teatro' - spiega il sindaco di Biella Claudio Corradino -. La rassegna teatrale promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio ha, e continuerà ad avere, il nostro placet perchè permette a tante famiglie con bambini di avvicinarsi al mondo del teatro e della musica attraverso pietre miliari, appositamente studiate per i più piccoli, come Cenerentola, Il piccolo principe e la Fiaba reale".

Come sempre gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito per favorire la massima partecipazione e si inizierà domenica 30 gennaio alle 16,30 con “Cenerentola”, una produzione della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus. Gli altri appuntamenti da segnare in calendario sono domenica 13 febbraio “La fiaba reale”, una produzione di Associazione Culturale S.T.A.R. e domenica 27 marzo Il Piccolo Principe prodotto da Fondazione Teatro Ragazzi e giovani onlus. Per tutti gli spettacoli sarà necessario il super green pass dai 12 anni in su; l’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti disponibili con prenotazione obbligatoria sul sito della Fondazione www.fondazionecrbiella.it. “Siamo contenti di ripartire, per noi il teatro è un luogo sicuro, speriamo che il pubblico ci segua” commenta Rita Ballarati Direttore artistico del Contato del canavese.