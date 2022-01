Campioni sotto le Stelle Winter Edition, al teatro Sociale arriva Claudio Marchisio

Campioni sotto le Stelle si evolve in Winter Edition e prosegue nel suo calendario di super ospiti. Dopo un inizio di 2022 con l’arrivo sotto il Mucrone dello schermidore Luigi Samele, due medaglie alle Olimpiadi di Tokyo, il format ideato dall’Amministrazione comunale della Città di Biella torna a parlare di calcio.

Venerdì 18 febbraio, con inizio alle 21, sarà a Biella l’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio. Appuntamento al teatro Sociale Villani, dove ci saranno a disposizione 500 posti a sedere, ticket gratuiti previa prenotazione via Eventbrite.

Il format di Campioni sotto le Stelle non si ferma più. Gli ospiti sportivi di alta caratura continuano a sommarsi, per una manifestazione che ormai sta catturando sempre più l’attenzione dei media nazionali. L’estate ha visto, con lo sfondo del Battistero, sportivi come Javier Zanetti (storica bandiera dell’Inter), Stefano Pioli (mister del Milan), Ciccio Graziani insieme ad Andrea Lucchetta e ancora il tennista Lorenzo Sonego.

Durante la serata, nello splendido contesto del teatro Sociale Villani, lo storico giocatore della Juventus presenterà il suo libro “Il mio terzo tempo”, nel calcio e nella vita valgono le stesse regole. Edito da Chiarelettere. Sul palco assieme al campione bianconero ci sarà ancora una volta il giornalista biellese Alessandro Alciato, che come ormai d’abitudine coinvolgerà il nuovo ospite con tante domande e curiosità. Al teatro Sociale Villani sarà obbligatorio esibire all’ingresso il Green pass rafforzato e si ricorda l’utilizzo della mascherina modello Ffp2. L’evento è reso possibile grazie al coordinamento della Pro loco Biella-Valle Oropa. Durante la serata sarà presente in teatro un corner per l’acquisto del libro di Claudio Marchisio.

Claudio Marchisio non ha certo bisogno di presentazioni. Nato a Torino, 19 gennaio 1986, è un ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Ha legato gran parte della carriera alla Juventus, club con cui ha vinto sette campionati di Serie A consecutivi (dal 2011-12 al 2017-18), uno di Serie B (2006-07), tre Supercoppe italiane (2012, 2013 e 2015) e quattro Coppe Italia consecutive (dal 2014-15 al 2017-18). Vanta inoltre la vittoria di un campionato di Prem'er-Liga con lo Zenit San Pietroburgo (2018-19). Nel 2016 ha pubblicato l'autobiografia Nero su bianco. Dopo il ritiro dall'attività agonistica si interessa di giornalismo e commento sportivo: dal novembre 2019 scrive per l'edizione torinese del Corriere della Sera, dal settembre 2020 al luglio 2021 è stato opinionista per Rai Sport in occasione delle gare della nazionale italiana, mentre dall'agosto seguente riveste lo stesso ruolo per Amazon Prime Video in occasione delle gare di Uefa Champions League.

Dicono il vicesindaco e assessore allo Sport della Città di Biella Giacomo Moscarola e il consigliere comunale Cristina Zen: “Campioni sotto le Stelle non si ferma più, è un format partito in estate con l’idea di proporre alcune serate e ora proseguiamo visto il grande entusiasmo e interesse che ha generato. In tanti, dopo l’arrivo di due icone di Inter e Milan, ci avevano chiesto il sogno di poter avere a Biella anche uno juventino. E siamo così felici di annunciare la presenza di un grande calciatore, che ha vinto qualcosa come sette scudetti, del calibro di Claudio Marchisio”.

Dice il giornalista biellese, oggi ad Amazon Prime Video, Alessandro Alciato: “E’ un orgoglio avere Claudio ospite a Biella, si tratta di un altro grande personaggio del mondo dello sport di assoluto valore per il palcoscenico di Campioni sotto le Stelle. E’ sempre un grande piacere tornare nella mia città e poterlo fare al fianco di questi ospiti, raccontare il libro e la storia di Marchisio regalerà agli appassionati di sport biellesi un’altra bella serata”. Campioni sotto le Stelle nel frattempo si evolve. Con la nascita di una pagina Facebook ad hoc, dove verranno presentati eventi, iniziative e storie degli ospiti.

