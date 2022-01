È morto Vittorio Bernero, storico presidente dell'ACI Biella per 40 anni

Il mondo dei motori è in lutto per la morte di Vittorio Bernero, commercialista e storico presidente dell'Automobile Club di Biella: aveva 84 anni. Originario della Valle Cervo, ha vissuto stabilmente a Biella e per 40 anni (1977-2017) è stato alla guida del club assistendo ai grandi cambiamenti del panorama automobilistico e motoristico del nostro territorio.

A ricordarlo, l'attuale guida dell'ACI Biella Andrea Gibello, subentratogli nell'ottobre 2017 (leggi qui): “Un vero signore, la sua gentilezza e il suo sorriso erano alcuni dei tratti caratteristici del suo carattere. Uomo di grande spessore, ha guidato con saggezza e competenza l'ACI per 40 anni. Oltre ad essere un grande presidente, è stato un valente pilota e un vero appassionato di motori. Oggi è un giorno triste per la nostra provincia: il Biellese deve essergli grato per tutto ciò che ha realizzato in vita”.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 17.30, in Cattedrale; sempre qui, avranno luogo i funerali sabato 22 gennaio, alle 10.30.