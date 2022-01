Chiavazza piange la morte di Carmine Ferrara, valente ristoratore mancato a 82 anni

Lutto nel rione di Chiavazza. All'età di 82 anni è mancato all'affetto dei suoi cari Carmine Ferrara. Noto con il soprannome di Minù, è stato per diversi anni apprezzato ristoratore e valente pizzaiolo.

A ricordarlo, in queste ore, il consigliere comunale Corrado Neggia: “Apprendere questa notizia è uno schiaffo tremendo. Come dimenticare le nostre chiacchierate? Come dimenticare il tuo sorriso verace e contagioso? Puoi stare certo che ogni volta che svolterò a destra da quell'angolo su via Milano, il mio pensiero andrà a te. Quell'angolo di Chiavazza sarà per sempre casa tua. Eri d'oro tu, non solo la tua pizza. Un abbraccio forte alla tua amata moglie Raffaella, al caro amico Alfio e a tutta la famiglia. Sono davvero triste”.

Il Santo Rosario sarà recitato alle 17.45 di domani nella chiesa parrocchiale di Chiavazza. Sempre qui avranno luogo i funerali alle 10 di sabato 22 gennaio.