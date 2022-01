Gli Asinelli del Rifugio di Sala Biellese sbarcano in televisione

Il Rifugio degli Asinelli sarà protagonista in televisione. A darne notizia la stessa realtà di Sala Biellese in un post sui propri canali social: “Vogliamo anticipare a tutti i nostri sostenitori che, domenica 23, andrà in onda la terza e ultima registrazione al Rifugio de Dalla parte degli animali, con la nostra Ilaria e l'asinello Sole. Non perdetevela: ore 10.55 su Rete 4”.