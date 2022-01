Servizi del Consorzio Iris, un unico numero verde

Tutti gli utenti di ogni area territoriale (area Valle Elvo, area valle Cervo, aree pianura ..) dal 17 gennaio avranno un unico punto di accesso a tutti i servizi del Consorzio mediante il numero verde 800184723 attivo dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì.

E’ questo un modo per semplificare gli accessi alle varie aree territoriali.

Il numero verde diventa la porta d’accesso a tutti i servizi del Consorzio a cui richiedere e ricevere informazioni, orientamento. A questo numero tutti i cittadini potranno rivolgersi per fissare direttamente i primi appuntamenti con l’Assistente Sociale o per mettersi in contatto con gli operatori di riferimento. Al Numero Verde sarà possibile anche sarà possibile anche verificare o spostare appuntamenti già presi o chiedere un appuntamento con gli assistenti sociali e gli altri operatori.

Gli operatori sono stati formati per dare subito indicazioni concrete e specifiche su due aree: 1. Area sociosanitaria (disabili, anziani non autosufficienti, Centro per le famiglie …) 2. Area Famiglie e inclusione sociale (adulti, anziani autosufficienti, minori,…)

Sarà comunque possibile contattare i singoli uffici amministrativi della sede centrale, attraverso il numero 0158352411, digitando successivamente l’interno corrispondente.