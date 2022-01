Biella, al Fondo Edo Tempia arriva il laboratorio gratuito di cosmetica ed estetica oncologica

Un laboratorio gratuito di cosmetica ed estetica oncologica per dare supporto a coloro che stanno lottando contro il cancro, o che hanno vinto quella battaglia, trovandosi a fare i conti con i segni lasciati dalla malattia sui loro corpi e sulla loro pelle. Ad organizzarlo è il progetto “Ricomincio da Me”, iniziativa che vuole sostenere, a livello nazionale, un’idea di bellezza come bene comune e paradigma di inclusione sociale, di salute e prevenzione.

Ideatrice del progetto è la farmacista e cosmetologa Myriam Mazza, che lunedì 24 gennaio sarà a Biella, nella sede del Fondo Edo Tempia, associazione che da anni collabora con aziende sanitarie territoriali, università e centri di ricerca al fine di sostenere e migliorare i programmi oncologici della Regione Piemonte. Anche questa iniziativa si svolge grazie all’intesa della struttura complessa di oncologia dell’Asl di Biella. L’appuntamento biellese, in cui Myriam Mazza sarà affiancata dall’estetista specializzata Lorena Di Ghionno, si articolerà in due momenti: il primo teorico, dedicato all’informazione, nel quale verranno spiegati i protocolli d’intervento in base alle differenti problematiche cutanee prima, durante e dopo le terapie oncologiche; il secondo, più pratico, dedicato all’estetica e condotto dalla stessa Mazza col sussidio di un’estetista specializzata, nel quale verranno offerti trattamenti su misura per viso e corpo.

“Il Fondo Edo Tempia è un punto di riferimento per tutti coloro che devono affrontare una situazione di vita così difficile. Siamo quindi felici di poter tornare con un nuovo laboratorio in presenza in cui cercheremo come sempre di garantire, oltre all’accudimento dermocosmetico e ai consigli pratici, anche momenti di ascolto e vicinanza ai pazienti così come ai caregiver”, afferma la dottoressa Mazza. L’iniziativa è riservata alle pazienti oncologiche. Gli appuntamenti seguiranno a 6-8 settimane di distanza l’uno dall’altro.

Il calendario e le modalità per prenotare un posto verranno resi noti non appena le prossime date saranno ufficializzate. “Ricomincio da Me” è un progetto patrocinato da Federfarma (Federazione Nazionale dei titolari di farmacia italiani), che attualmente tocca diverse città italiane da Nord a Sud, e per il quale Myriam Mazza – specializzata, tra l’altro, in “Scienze e Tecnologie Cosmetiche” all'Università degli Studi di Ferrara e in “Estetica Oncologica” all'Istituto San Raffaele Milano - ha ricevuto il premio come «Farmacista dell’anno 2019» in occasione di Cosmofarma Exhibition.

Col dilagare della pandemia nel 2020, inoltre, “Ricomincio da Me” è diventato uno spazio virtuale tramite laboratori digitali di supporto, aiuto e consulto sulla bellezza e sull’igiene. Con questo obiettivo, infatti, è stata creata un’apposita piattaforma digitale di telecura in cui, previa prenotazione online, le pazienti possono richiedere un video consulto personalizzato, sempre a titolo gratuito.