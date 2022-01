A Benna sanificatori d'aria e d'ambiente nelle scuole

I dispositivi, che saranno installati presso il locale mensa della Primaria ed in ogni classe del plesso, oltre che uno per sezione all'Infanzia, sono in grado di sanificare in continuo l'aria, anche in presenza di persone, in massima sicurezza e senza controindicazioni, sono in grado di abbattere virus e batteri.

Questi dispositivi, in quanto mobili, potranno essere spostati anche in caso di necessità in altri aule utilizzati dagli alunni e potranno essere gestiti sia in locale sia in remoto tramite applicazione.

"Questo intervento rappresenta un altro segno di attenzione particolare nei confronti dei bambini che frequentano le nostre scuole" - spiega il Sindaco, Cristina Sitzia - "stavamo valutando alcune alternative alla nostra portata, da una ricerca effettuata dai nostri uffici, abbiamo visto che un comune di medie dimensioni della provincia di Modena aveva dotato le proprie scuole di questi dispositivi, così ho contattato la mia collega per avere maggiori informazioni sulla loro esperienza, definita molto positiva".

I sanificatori saranno disponibili nelle prossime settimane per l'installazione nei locali scolastici.