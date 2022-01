Progetto Scuola Sicura: sospesi i tamponi nelle scuole

Il progetto Scuola Sicura che prevede tamponi gratuiti per gli studenti a partire dalle elementari, è stato temporaneamente sospeso fino a data da destinarsi.

In particolare, fino a disposizione contraria, saranno sospesi i tamponi antigenici rapidi e molecolari salivari per gli allievi, lo screening scuola secondaria di primo grado, docenti e Ata.

Novità in arrivo anche per il rientro a scuola, per il quale dopo la quarantena o il percorso Covid dell'alunno, non è più necessaria la certificazione del medico curante, ma è sufficiente presentare l'esito di un tampone antigenico o molecolare negativo, o la green card generata dallo stesso e l'autocertificazione del genitore.