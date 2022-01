Liceo Sella Biella al via i lavori, primi rientri in classe previsti a marzo, foto Studio Fighera

Non nasconde la sua contentezza il preside del Liceo Sella Gianluca Spagnolo: i lavori nella scuola di via Addis Abeba per rimuovere il vecchio e posare un nuovo pavimento sono iniziati, e si inizia a immaginare un rientro in classe in calendario a marzo.

"Praticamente quasi ogni giorno passavo davanti alla scuola per vedere se c'era qualche segno di apertura del cantiere - racconta Spagnolo - . Quando finalmente ho visto un cartello ho tirato un respiro di sollievo perché finalmente possiamo immaginare un rientro in classe. Anche se sarà frazionato è un passo in avanti comunque".

Attualmente le 50 aule sono dislocate tra la media San Francesco (qui c'è un’aula, affiancata da locali complementari come l’aula docenti, quella per le ore alternative alla religione, e quella per i gruppi di linguistici), sette sono nel vicino edificio scolastico di Via Cavour 5, altre tre presso la sede dell’ITI di Corso Pella 10 e tre presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Corso Pella 4; sei sono al Sella Lab, 15 presso la ludoteca di Via Dorzano 1 e 15 alla palazzina universitaria di Città Studi.

Il "piano" di scuola e di Provincia è di un rientro graduale degli allievi nell'edificio mano a mano che si concludono i lavori su ciascun piano.