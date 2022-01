Corradino in riunione con FS per trovare soluzioni per collegamenti veloci di Biella con Milano e Torino

Corradino in riunione con FS alla ricerca di soluzioni per collegamenti veloci di Biella con Milano e Torino

A Roma per appuntamenti in veste di Vice Presidente di ANCI Piemonte con deleghe alla Protezione Civile, Sicurezza del territorio e Prevenzione del degrado, il sindaco di Biella Claudio Corradino ieri su invito del deputato Roberto Pella ha partecipato in via telematica alla riunione con i vertici delle Ferrovie dello Stato, con l'obiettivo di trovare soluzioni per i collegamenti veloci con le città di Milano e Torino.

"Mi sono trovato nella capitale per altri motivi - spiega Corradino - e il deputato Pella mi ha invitato a seguire la riunione nel suo studio. Se fossi stato a Biella avrei partecipato online come gli altri. E' stato un caso, ma comunque una buona occasione per capire se possiamo fare qualcosa e in che modo. Abbiamo esaminato alcune proposte: dobbiamo darci una mossa per continuare a rilanciare il nostro territorio".

La partita va ora giocata su due tavoli, come spiega ancora lo stesso primo cittadino: "A livello regionale dovremo avere collegamenti diretti con l'assessore Marco Gabusi attraverso il consigliere Michele Mosca, mentre a livello nazionale a fare da tramite con i vertici delle Ferrovie dello Stato sarà l'onorevole Cristina Patelli".

Alla riunione erano presenti da remoto anche il presidente dell'Unione Industriale Biellese Giovanni Vietti e il direttore Pier Francesco Corcione, il segretario generale della Fondazione Cassa di risparmio di Biella Andrea Quaregna il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo e l'Assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi.