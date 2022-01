Casapinta, nuovo volto dei sentieri grazie ai volontari e al vicesindaco Cavasin

Prosegue anche nel nuovo anno l'opera di manutenzione dei sentieri faunistici di Casapinta. Dagli inizi del 2020 sino ad oggi, con la collaborazione di alcuni abitanti volontari del paese, si sono ripristinati quasi 20 km di itinerari, suddivisi in 3 percorsi ad anello, che dal centro giungono al Lago delle Piane, ed un quarto panoramico che porta sopra la diga, sul lato sponda di Masserano.

Nei giorni scorsi, sono stati ripuliti e rimessi in sesto quasi 6 chilometri di tracciati. “È l'ennesimo intervento di una lunga serie volta a valorizzare appieno il nostro patrimonio sentieristico e faunistico – commenta il vicesindaco Danilo Cavasin, in azione insieme ai suoi volontari – Sono piste che meritano di essere percorse tutto l'anno: ogni stagione offre scorci naturali davvero suggestivi per un ambiente completamente selvaggio ed affascinante allo stesso tempo. Ringrazio Armandino, Gabriele, Angelo, Andrea per il loro attivismo, senza dimenticare il gestore Andrea Cerreia Varale per il costante impegno nel mantenere pulite l'area e le acque del bacino”.

Nel seguente link (clicca qui) si possono scaricare le piantine e i sentieri della zona.