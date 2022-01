Girone Verde, ecco il nuovo calendario di Pallacanestro Biella

14 partite in 78 giorni, si deciderà in questi due mesi e mezzo il campionato di A2 Old Wild West per Pallacanestro Biella. Si parte questa domenica al Forum contro l’Apu Udine, capolista del girone verde.

Di seguito ecco il calendario completo dei rossoblù, comprensivo anche dei recuperi contro Trapani e Assigeco Piacenza:

Domenica 23 gennaio, ore 18.00

Edilnol Pallacanestro Biella-Apu Udine

Domenica 30 gennaio, ore 17.00

Infodrive Capo d’Orlando-Edilnol Pallacanestro Biella

Domenica 6 febbraio, ore 18.00

Edilnol Pallacanestro Biella-JB Monferrato

Domenica 13 febbraio, ore 18.00

Edilnol Pallacanestro Biella-Reale Mutua Torino

Domenica 20 febbraio, ore 18.00

Gruppo Mascio Treviglio-Edilnol Pallacanestro Biella

Mercoledì 23 febbraio, ore 20.30

Edilnol Pallacanestro Biella-2B Control Trapani

Domenica 27 febbraio, ore 18.00

Giorgio Tesi Group Pistoia-Edilnol Pallacanestro Biella

Domenica 6 marzo, ore 18.00

Edilnol Pallacanestro Biella-Bakery Piacenza

Giovedì 10 marzo, ore 20.30

Urania Milano-Edilnol Pallacanestro Biella

Mercoledì 16 marzo, ore 20.30

Assigeco Piacenza-Edilnol Pallacanestro Biella

Domenica 20 marzo, ore 18.00

San Bernardo-Cinelandia Park Cantù-Edilnol Pallacanestro Biella

Domenica 27 marzo, ore 18.00

Edilnol Pallacanestro Biella-Agribertocchi Orzinuovi

Domenica 3 aprile, ore 18.00

Staff Mantova-Edilnol Pallacanestro Biella

Domenica 10 aprile, ore 18.00

Edilnol Pallacanestro Biella-Urania Milano

Pallacanestro Biella ricorda a tutti i tifosi le nuove regole per accedere al Forum (capienza del 35%). Sarà richiesto il Green Pass rafforzato, ottenuto in seguito all’avvenuto ciclo vaccinale o a seguito di avvenuta guarigione da Covid-19 (restano esenti da tale disposizione i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale con certificazione medica).

Nel corso dell’evento sarà obbligatorio indossare, per l’intera durata, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con il divieto di consumo di cibi e bevande. A tal proposito, ricordiamo infine a tifosi e sponsor che non saranno più aperti i bar del Biella Forum e la sala hospitality, in ottemperanza al nuovo decreto ministeriale.