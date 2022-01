80 partecipanti al Green Pass Card Trophy a Cavaglià, domenica scatta il Trofeo Invernale

Sabato al Gc Cavaglià si è inaugurata ufficialmente la stagione 2022 con la tappa del circuito Green Pass Card Trophy (18 buche, Stableford, 3 categorie) che, favorita da una splendida giornata, ha visto al via un’ottantina di partecipanti. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Protti Cavaglià 30 punti, 1° netto Daniele Tonso Cavaglià 36, 2° netto Luca Miconi Crema 32. 2a categoria: 1° Netto Cristiano Bongianino Cavaglià 38, 2° netto Gianfranco Scoppettone Royal Park Roveri 37. 3a categoria: 1° Netto Andrea Seidita Crema 40, 2° Netto Oscar Donati Crema 39. 1° Ladies Annalisa Lorenzini Biella Betulle 35. 1° Seniores Giovanni Greppi Cavaglià 38. Favoriti dal bel tempo proseguono gli eventi al Golf Club Cavaglià.

Domenica si giocherà la tappa del #GolfPassion CMF Next Winter Tour 2022 (18 buche, Stableford, 2 categorie). Questa gara sarà anche la prima delle 5 prove valide per il Trofeo Invernale by Pro shop Cavaglià (le altre si svolgeranno domenica 30 gennaio e 6-20-27 febbraio). In palio al 1° classificato del circuito un carrello Sun Mountain Pathfinder PX3. La classifica del circuito sarà data dalla somma dei migliori 3 score netti sulle 5 gare. Premi ai primi 3 classificati. Info e iscrizioni 0161/966771 o segreteria@golfclubcavaglia.it.