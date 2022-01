Roberta Metsola alla guida del Parlamento Europeo, Pichetto: “Scelta virtuosa, buon lavoro”

"Buon lavoro a Roberta Metsola. Una donna alla guida di una grande istituzione come il Parlamento Europeo è una scelta virtuosa. La competenza, assieme alla determinazione e al valore di Roberta, saranno cruciali per rispondere al meglio ai bisogni di tutti i nostri cittadini soprattutto in questo particolare momento storico. Augurissimi per il nuovo incarico”. Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.