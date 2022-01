Quirinale, Pella: “Parlamento eleggerà Capo dello Stato all’altezza, no veti su Berlusconi”

“Il nuovo Presidente della Repubblica sarà espressione di un alto profilo in grado di incarnare i valori della Costituzione e di garantire all'Italia una personalità forte e autorevole in un momento cruciale, quello della ripresa e dell'attuazione del PNRR. La sua elezione avviene col Parlamento in seduta comune, allargato ai grandi elettori scelti dalle Regioni, allo scopo di garantire massima rappresentatività e far risaltare il profondo legame di unità e leale collaborazione fra i livelli di governo, inclusi i Comuni, e le articolazioni dello Stato sui territori”.

A dichiararlo, il capogruppo della Commissione Bilancio per Forza Italia Roberto Pella. “A livello nazionale e internazionale il prestigio e la credibilità della candidatura del Presidente Berlusconi a Capo dello Stato cresce ogni giorno. Lo dimostra la sua storia e, tra le altre cose, il sostegno del Partito Popolare Europeo. Non vi é ragione, quindi, che qualcuno pensi di poter mettere veti che risulterebbero pretestuosi e privi di fondatezza”.