Borriana, Fratelli d'Italia interroga sull'archivio comunale

Prima interrogazione dell'anno di Fratelli d'Italia di Borriana, gruppo di minoranza in consiglio comunale formato da Salvatore Tedesco Giuseppe Birocco, Marcello Pietrantonio, che, su richiesta di alcuni abitanti del paese, chiede informazioni in merito ad esistenza e condizioni dell'archivio comunale.

Questo il testo dell'interrogazione: “Premesso che per archivio si intende il complesso di documenti prodotti o ricevuti da una persona fisica o giuridica, pubblica o privata nel corso dello svolgimento della propria attività e destinati ad essere conservati, Fratelli d'Italia interroga sindaco ed assessore competente se esista un archivio comunale e in quale edificio si trova; se è possibile visionare il materiale in esso contenuto; se sarebbe opportuno che per eventuale attacco di hacker, i dati fossero salvati su un’ulteriore piattaforma. Si richiede risposta orale e scritta”.