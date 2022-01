Aveva un gran fretta di venire al mondo: tanto da non permettere a mamma e papà nemmeno di raggiungere l'ospedale. E' stato il personale del 118 ad aiutare una donna di Santhià a partorire.

Marito e moglie si stavano preparando per raggiungere l'ospedale ma non hanno fatto in tempo: il personale è intervenuto in via Strada Vecchia per Carisio assistendo la donna che ha dato alla luce un bel maschietto. Mamma e bimbo stanno benissimo.