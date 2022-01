Pollone piange la morte di Vittorio Canepa, consigliere comunale e valente fotografo

Pollone in lutto per la morte di Vittorio Canepa, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 81 anni. Molto conosciuto in paese, è stato per diverso tempo consigliere comunale.

“Oltre all'attività amministrativa è stato anche valente e appassionato fotografo – commenta il vicesindaco Francesco Botto Poala – Uomo di poche parole ma capace di esprimersi meravigliosamente con i suoi scatti fotografici. Ha sicuramente lasciato dietro di sé un bel ricordo”. Profondo conoscitore della Valle Elvo, Canepa aveva realizzato un libro con Gino Falchero sugli alpeggi, i borghi e le genti di quei luoghi.

In queste ore, sindaco, amministrazione e dipendenti comunali hanno pubblicamente espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa. I funerali, affidati all'Impresa Funebre Destefanis, avranno luogo domani, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Pollone.