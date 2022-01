Biella, donna in difficoltà: soccorsa da Vigili del Fuoco e 118 (foto di repertorio)

Si è da poco conclusa a Biella l'azione congiunta di Vigili del Fuoco e 118. Poco dopo le 11.30 di oggi, 19 gennaio, è scattato l'allarme per una signora anziana caduta in casa e impossibilitata a rialzarsi. Le squadre sono giunte nella zona di via Ivrea e, una volta all'interno della sua abitazione, hanno provveduto a consegnarla alle cure del personale sanitario.