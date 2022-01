Biella, aperta pista di pattinaggio sul ghiaccio fino a febbraio

C'è ancora tempo per usufruire della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Battistero, a Biella. Come informa il Comune, l'impianto rimarrà in funzione fino a domenica 6 febbraio. Gli orari di apertura sono i seguenti: dal lunedì al giovedì 15-19,30; venerdì 15-19,30 e 20,45-01; sabato 10-12,45, 14,30-19,30 e 20,45-01; domenica e festivi orario continuato 10-20.