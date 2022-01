Weekend di porte aperte da AutoJunior per la presentazione della nuova S-Cross Hybrid

Questo fine settimana, sabato 22 e domenica 23 gennaio, presso la concessionaria Suzuki AutoJunior di Biella, verrà presentata la nuova S-Cross Hybrid, la Suzuki che eleva il concetto di SUV superando ogni aspettativa.

Perfetta tutti i giorni, in quanto 100% ibrida, e per qualsiasi condizione grazie alla tecnologia 4WD AllGrip; con la sua tecnologia ibrida Suzuki 48V si avrà sempre a disposizione la potenza di due motori, uno termico ed uno elettrico, che collaborano per garantire la massima efficienza in termini di consumi ed emissioni. In più, tutti i vantaggi fiscali legati alle alimentazioni ibride.

Con il sistema Suzuki AllGrip Select sarà possibile affrontare ogni condizione, grazie alla sicurezza di una vera trazione integrale 4WD, che gestisce automaticamente la ripartizione della coppia in base al tipo di terreno affrontato. Selezionando la modalità preferita tra Auto, Sport, Snow e Lock, a tutto il resto penserà la nuova S-Cross Hybrid. Un SUV adatto a qualsiasi viaggio, grazie agli spazi interni ai vertici della categoria, sia per i passeggeri che per i bagagli, garantendo inoltre l’efficienza della tecnologia Suzuki Hybrid e la sicurezza della guida autonoma di livello 2.

Qualunque sia la distanza da coprire, non manca nulla per affrontarla nel massimo del comfort, grazie al clima automatico bizona e ai sedili riscaldati in pelle e materiali tecnici. Il tutto arricchito da un nuovo infotainment con schermo touch da 9”, connettività smartphone con Apple CarPlay® wireless ed Android Auto, navigatore integrato e videocamera 360°: su S-Cross Hybrid tutto è sotto controllo e a portata di mano.

Per scoprirla e per non lasciarsi scappare le offerte speciali su tutta la gamma Suzuki - dedicate a questo week end di presentazione – lo staff di Suzuki AutoJunior vi aspetta sabato 22 e domenica 23 gennaio, presso la concessionaria di Biella, in via Milano 46.

Per informazioni: Tel. 015 27408

Pagina Facebook: www.facebook.com/Autojunior1985

Pagina Instagram: www.instagram.com/autojunior.srl

Consumi ed emissioni:

(WLTP) ciclo combinato (litri/100 km): (low) 5,3; (high) 5,6

(WLTP) combinato CO2 (g/km): (low) 120; (high) 126