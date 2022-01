Teleriscaldamento, guasto alla rete a Biella per alcune ore, edifici, scuole e abitazioni al freddo

Risveglio difficile questa mattina per alcune famiglie, ma anche per allievi che entrati in classe si sono trovati le aule al freddo. In seguito a un guasto alla rete del teleriscaldamento che si è verificato nella notte, alcuni edifici del capoluogo sono infatti rimasti senza riscaldamento.

A essere interessata sembra essere stata in particolare la zona del Villaggio Lamarmora per una perdita che si è verificata tra via Rosmini e via Umbria.

"C'è stato un guasto nella notte - spiega il vicesindaco Giacomo Moscarola - che i tecnici di Engie, incaricata della gestione dell’impianto, hanno comunque individuato e nel giro di alcune ore il riscaldamento è partito".