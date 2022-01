Da domani Green Pass per andare dal parrucchiere, dal barbiere e nei centri estetici

Nuove regole per il possesso del Green Pass. Da domani, giovedì 20 gennaio 2022, sarà obbligatorio avere almeno il Green pass base per l’accesso ai servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Cos'è il Green Pass base? è il documento che viene rilasciato o in seguito alla vaccinazione, o dopo la guarigione da Covid-19, o dopo aver effettuato un tampone dall’esito negativo eseguito nelle precedenti 72 ore nel caso di test molecolare, oppure nelle precedenti 48 ore nel caso di tampone antigenico rapido. Nulla cambia invece per chi ha il super Green Pass, cioè per tutti i clienti che si sono regolarmente sottoposti a vaccinazione o sono guariti dal Covid da meno di 6 mesi.

Si tratta di regole già in vigore per altri altri servizi ai cittadini come ad esempio per ristoranti o mezzi pubblici, e che si estenderanno ad altri settori dall'1 febbraio, quando sarà necessario il Green Pass base anche per entrare negli uffici pubblici, servizi postali, banche e attività commerciali. A questo proposito, il governo sta mettendo a punto la lista dei negozi e delle attività a cui si potrà accedere con le nuove regole.