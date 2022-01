Biella, lavori di potatura in via Lamarmora

Continuano i lavori di potatura su via Lamarmora per ridurre la chioma degli alberi al fine di garantire una miglior efficienza luminosa dei lampioni per migliorare il livello di sicurezza stradale. Lo informa il comune di Biella sui propri canali social. Altre squadre sono al lavoro per intervenire su alcune situazioni particolati relative a danni fatti dal maltempo dei mesi scorsi.