Biella, arriva il primo consiglio comunale del 2022: 5 punti e ben 21 interrogazioni

Il primo Consiglio Comunale di Biella del 2022 si terrà in videoconferenza. L’appuntamento è fissato per lunedì 24 gennaio, a partire dalle 15. La visione sarà assicurata attraverso i canali istituzionali del Comune. Saranno cinque i punti all’ordine del giorno messi in discussione, oltre alle ventuno interrogazioni in agenda.