Bel gesto a Pray, alimenti e coperte agli amici a quattro zampe del Parco Bau

Bel gesto a Pray. La titolare del bar Pausa Caffè Sabrina Delconte ha donato materiale e indumenti per animali al Parco Bau. A darne notizia il responsabile Massimo Bardizza: “Non ci sono parole per descrivere questo atto di generosità. A nome del Parco Bau ringraziamo Sabrina per ciò che ha fatto: ci ha donato diversi scatoloni contenenti alimenti, cucce, guinzagli, coperte, giochi e molto altro per i nostri amici a quattro zampe. Ora ci metteremo in contatto con le altre associazioni del territorio per dividere e distribuire tutto quello che abbiamo ricevuto”.