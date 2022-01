Il calcio locale slitta a febbraio. Ma domenica scende in campo l'Eccellenza

Slitta ancora una volta il calcio locale. Ad esclusione dell'Eccellenza, tutte le altre categorie inferiori scenderanno in campo a febbraio. A renderlo noto, la Lega Nazionale Dilettanti Piemonte Valle d'Aosta in una nota stampa: “A seguito delle ulteriori considerazioni emerse nell’ambito dell’incontro avvenuto in data 14 Gennaio u.s. tra i Presidenti dei Comitati Regionali ed il Commissario Straordinario della Lega Nazionale Dilettanti nonché preso atto delle difficoltà riscontrate e manifestate dalle Società ed Associazioni Sportive in attesa dell’approvazione da parte degli organismi governativi competenti del nuovo protocollo elaborato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana circa il “Return To Play” per la ripresa dell’attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19 , il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha deliberato il differimento della data di inizio dei Campionati e Tornei LND SGS regionali a sabato 12 e domenica 13 febbraio, precisando che viene utilizzata la giornata di sabato 5 e domenica 6 febbraio per l’effettuazione delle gare di recupero. Resta confermato che il Campionato di Eccellenza riprenderà in data 23 gennaio con la prima giornata di ritorno, come già reso noto”.